استعادة حساب وزير الأوقاف علي موقع "فيس بوك" بعد اختراقه

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن استعادة التحكم بالحساب الخاص به علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد إختراقها وإزالة الأدمن من عليها.

وكتب وزير الأوقاف في تدوينه صباح اليوم: تم بحمد الله وتوفيقه من خلال فريق الأدمن بالصفحة ومعاونة مسئولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات إزالة المخترق للصفحة واستعادة كامل التحكم بها ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التنسيق بين أدمن الصفحة ومسئولي الأمن السيبراني بوزارة الأتصالات لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأمينية للصفحة.

وتابع مختار جمعة: شكرا لكل من أسهم في ذلك شكرا لتفهم متابعي الصفحة وتحياتي لكم جميعا .

ويذكر أن وزير الأوقاف قد أعلن مساء أمس الأثنين، أنه تم إختراق الحساب الخاص به على موقع "فيس بوك".

ونوه، في تدوينه له قائلًا: لقد تم اختراق الصفحة وإزالة الأدمن وسنوقف النشر تماما عليها لحين استردادها وجار عمل محضر بذلك.