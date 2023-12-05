الأرصاد: تكاثر السحب وأمطار رعدية تصل لحد السيول على جنوب سيناء

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، اليوم، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت.

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.