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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية فوق بحر آزوف

مسيرة
مسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 طائرات بدون طيار (مسيرات) أوكرانية واعترضت مسيرتين أخريين فوق بحر آزوف، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه: "يوم 5 ديسمبر الحالي حوالي الساعة 06:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 مسيرات أوكرانية واعترضت اثنتين أخرببن فوق مياه بحر آزوف."

وقبل ذلك قالت الوزارة أن القوات الاوكرانية حاولت ليل الاثنين تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت الدفاعات الجوية 22 مسيرة واعترضت 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

وزارة الدفاع الروسية مسيرات أوكرانية بحر آزوف