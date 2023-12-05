ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالفيديو والصور.. غرق شوارع الصفا ببورسعيد نتيجة كسر ماسورة المياه العمومية

غرق شوارع الصفا ببورسعيد
غرق شوارع الصفا ببورسعيد نتيجة كسر ماسورة المياه العمومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، حدوث كسر بخط المياه العمومي بمنطقة الصفا.

وغرقت شوارع منطقة الصفا نتيجة انكسار ماسورة المياه العمومية البالغ قطرها 300 سنتيمتر، ونتج عن الكسر حفرة بعمق 2 متر تحت سطح الأرض، كما أدى إلى حدوث هبوط أرضي كبير، وجرى فرض كردون حول محيط المكان وغلق المحاور المرورية بالمنطقة وغلق المياه عن المناطق المجاورة والبدء في أعمال الإصلاح.

أكدت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، على أنه يجرى الآن بذل جهود مكثفة للسيطرة على حادث انكسار بخط المياه العمومي بمنطقة الصفا وشارع عبد الحليم محمود، لافتة أنه يجرى شفط كافة تجمعات المياه حول محيط الحادث والشوارع الجانبية ومداخل العمارات بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية حاليا في إصلاح الكسر.

وأوضحت أن فريق فني تابع لطوارئ المياه التابع للهيئة بالتنسيق مع إدارات الكوارث والأزمات والصيانة بالحي، انتقل إلى موقع الحادث فور حدوثه وبدأ العمل فى إصلاح كسر خط المياه، وسرعة الإنتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة، مؤكدا على السيطرة على الموقف واحتواء تداعيات الكسر على الفور.

 

 

هبوط أرضي نتيجة الكسر
هبوط أرضي نتيجة الكسر
غرق شوارع منطقة الصفا
غرق شوارع منطقة الصفا
كسر خط المياه العمومي
كسر خط المياه العمومي
منطقة الصفا في بورسعيد
منطقة الصفا في بورسعيد
جهود إصلاح الكسر
جهود إصلاح الكسر
ماسورة المياه العمومية بورسعيد الضواحي الصفا أخبار بورسعيد