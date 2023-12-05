بالفيديو والصور.. غرق شوارع الصفا ببورسعيد نتيجة كسر ماسورة المياه العمومية

شهد حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، حدوث كسر بخط المياه العمومي بمنطقة الصفا.

وغرقت شوارع منطقة الصفا نتيجة انكسار ماسورة المياه العمومية البالغ قطرها 300 سنتيمتر، ونتج عن الكسر حفرة بعمق 2 متر تحت سطح الأرض، كما أدى إلى حدوث هبوط أرضي كبير، وجرى فرض كردون حول محيط المكان وغلق المحاور المرورية بالمنطقة وغلق المياه عن المناطق المجاورة والبدء في أعمال الإصلاح.

أكدت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، على أنه يجرى الآن بذل جهود مكثفة للسيطرة على حادث انكسار بخط المياه العمومي بمنطقة الصفا وشارع عبد الحليم محمود، لافتة أنه يجرى شفط كافة تجمعات المياه حول محيط الحادث والشوارع الجانبية ومداخل العمارات بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية حاليا في إصلاح الكسر.

وأوضحت أن فريق فني تابع لطوارئ المياه التابع للهيئة بالتنسيق مع إدارات الكوارث والأزمات والصيانة بالحي، انتقل إلى موقع الحادث فور حدوثه وبدأ العمل فى إصلاح كسر خط المياه، وسرعة الإنتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة، مؤكدا على السيطرة على الموقف واحتواء تداعيات الكسر على الفور.

هبوط أرضي نتيجة الكسر

غرق شوارع منطقة الصفا

كسر خط المياه العمومي

منطقة الصفا في بورسعيد