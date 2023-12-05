بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين عن الأمس، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة نهارًا ستسجل من 23 إلى 24 درجة مئوية، ونشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة، وليلا هناك مزيد من البرودة في الطقس.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدي البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض الأماكن من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متوسطة، والطبيعة الجغرافية من الممكن أن تؤدي إلى تكون السيول.

وتابعت، أن هناك شبورة مائية تصل لحد الضباب، وهذا ما يحدث الآن في معظم الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وتصل لبعض الأماكن لانعدام الرؤية الأفقية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية من الممكن أن تستمر إلى الساعة 9 أو 10 صباحا، ناصحة بالقيادة بهدوء تام.