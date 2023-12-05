بالأسماء.. وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بجوائز الرواية المخطوطة والقصة القصيرة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية نادي القصة بالذكرى الـ 70 على إنشائه، وقامت بتكريم الفائزين بجوائز الرواية المخطوطة والقصة القصيرة.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة تحرص على التعاون مع نادي القصة من أجل خروج أنشطته ومسابقاته بالصورة التي تليق بتاريخه العريق والممتد عبر سبعة عقود استطاع خلالها أن يجمع قامات مصر في الأدب والفكر والثقافة، وكان بمثابة منصة للمبدعين والموهوبين.

ثم قامت وزيرة الثقافة بتكريم الفائزين ، حيث فاز بجوائز القصة على الشامي عن قصة "ناني"، هبة الله محمد عن قصة "سائر بلا أجنحة وآثام"، رحاب فاروق عمر عن قصة "تخاطر"، محمد عبد الحميد إبراهيم عن قصة "ذكرى"، ومحمد فوزي عفيفي عن قصة "جاثوم".

وفاز بجوائز الرواية المخطوطة "دورة كمال رحيم" محمد عباس داود عن روايته "رسول تاكمس"، و عبد الرحيم درويش عن روايته "أسرار بيت العنكبوت".

كما تضمن الحفل تكريم عددا من رموز العمل الثقافي، ممن دعموا النادي خلال السنوات الماضية وهم:الكاتب محمد سلماوي، الدكتور محمد الباز، اسم الراحل الروائي الدكتور كمال رحيم، محمد قطب، نبيل عبد الحميد، والدكتورة هدى وصفى.

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