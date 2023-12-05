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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز كروان مشاكل على ذمة التحريات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة، بحجز التيك توكر “كروان مشاكل” لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع لحين وصول التحريات.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بحبس المذيعة انجي حماده، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام، حيث اتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بالإعلامية انجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.
الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.

وأقرت انجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة.

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