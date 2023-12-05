اليوم.. القمة الخليجية تنطلق في الدوحة وسط تحديات إقليمية

تنطلق اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية في دورتها الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تحديات إقليمية كبيرة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتناقش القمة الخليجية، التي يحضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جملةً من الموضوعات والقضايا، أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة التي يشارك فيها إردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيسًا للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وتسعى دول الخليج، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.

يذكر أن قمة "الدوحة 2023" تعد أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات، إذ استضافت المملكة آخر خمس قمم اعتيادية بشكل متتالٍ بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر، وستكون هذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية منذ آخر استضافة لها عام 2014.