المبعوث الأمريكي الخاص لليمن سيتوجه إلى الخليج لبحث "حماية الأمن البحري"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، سوف يزور منطقة الخليج هذا الأسبوع، حيث "سيعمل المبعوث الخاص مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعمان والشركاء الدوليين لدعم حل الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإليكتروني، أن الولايات المتحدة "تعمل مع شركاء بحريين رئيسيين لتأمين ممر آمن للشحن العالمي"، وأن المبعوث الأمريكي "سيبحث مواصلة الدبلوماسية المكثفة والتنسيق الإقليمي لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وسط الهجمات الإيرانية والحوثية على الشحن الدولي"، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن ليندركينج سيؤكد على ضرورة احتواء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع مواصلة التشديد على أولوية الولايات المتحدة المتمثلة في الحوار السياسي اليمني - اليمني لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط لا يخدم مصالحنا ولا مصالح شركائنا الإقليميين الداعمين للسلام الدائم في اليمن".