استشهاد 15 فلسطينيا من عائلة واحدة في غارات إسرائيلية شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ما يزيد عن 15 شخصا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمجموعة من المنازل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتعرض محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، لقصف مستمر ومتواصل، بالتزامن مع مواجهات متواصلة، بينما تم استهداف عدد من منازل الفلسطينيين في محيط المستشفى خلال الساعات الماضية.

وفي الجنوب، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة خانيونس ودير البلح جنوب غزة.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخانيونس مناشدات لإنقاذهم بعد قصف كثيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيطه.

وفي وسط القطاع، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة استهدفت مخيم النصيرات، وشهدت منطقة ميدان فلسطين (الساحة) ومفترق الشعبية وسط مدينة غزة قصفا عنيفا.