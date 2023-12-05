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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية ضد مليشيات "الشباب" غربي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفذ الجيش الصومالي، الاثنين، عملية عسكرية في منطقة دينوناي بمحافظة باي غربي البلاد.

وقال قائد الفرقة 47 بالجيش الصومالي أحمد محمد نور الذي قاد العملية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية- إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت من تدمير مواقع لجمع الإتاوات تابعة لمليشيات "الشباب" الإرهابية بين منطقتي مودو مودو ودينوناي التابعتين لمحافظة باي.
وفي سياق متصل، قُتل 10 عناصر من مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في مدينة "عيل طيري" التابعة لمحافظة غلغدود وسط البلاد.

الجيش الصومالى عملية عسكرية مليشيات الشباب