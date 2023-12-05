العثور على حطام يبدو أنه للطائرة أوسبري في اليابان

أفادت تقارير بأن الغواصين الذين يبحثون عن الطائرة العسكرية الأمريكية من طراز "أوسبري"، والتي كانت قد تحطمت في البحر جنوبي غرب اليابان الأسبوع الماضي، عثروا على ما يبدو أنه جزء من الطائرة والعديد من الأشخاص.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن المصادر القول، إن عدد الأشخاص الذين عثر عليهم الغواصون صباح الاثنين، يبدو أنه خمسة.

وكانت طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما يوم الأربعاء الماضي.

وتم التأكد من وفاة أحد أفراد الطاقم الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة. ولا يزال السبعة الآخرون في عداد المفقودين.

ويقوم غواصون من الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، بتمشيط المياه المحيطة بموقع التحطم.

وكانت الطائرة من طراز "سي في -22"، المخصصة لقاعدة يوكوتا الجوية في غرب طوكيو والتي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، اختفت من على شاشات الرادار، وأفادت تقارير بأن النيران اشتعلت في المحرك الأيسر للطائرة أثناء سقوطها، بحسب ما قالته حكومة مقاطعة كاجوشيما.

وقال خفر السواحل إن الطائرة "أوسبري" كانت تعتزم الطيران من القاعدة العسكرية الأمريكية في إيواكوني بمقاطعة ياماجوتشي في غرب اليابان، إلى قاعدة كادينا الجوية في مقاطعة أوكيناوا.