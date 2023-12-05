ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخميس.. الأمين العام لحلف الناتو يلتقي رئيس وزراء لوكسمبورج

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج الخميس المقبل، رئيس وزراء دولة لوكسمبورج لوك فريدن في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل لبحث أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وحسبما أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، من المقرر أن يعقد الأمين العام ورئيس الوزراء الجديد، الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعهما لاطلاع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام على ما تناولته المحادثات.

ومن المتوقع أن يتناول المسئولين تطورات الأوضاع فيما يتعلق بـ الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب جهود الدول الساعية للانضمام إلى عضوية حلف الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن لوكسمبورج من الدول الـ12 التي شاركت في تأسيس الناتو بجانب بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

الخميس الأمين العام حلف الناتو رئيس وزراء لوكسمبورج