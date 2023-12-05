بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 01:35 ص

أغلقت البورصة المغربية أمس على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.17 %، عند 11.728،06 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.3 % ليستقر عند 959،81 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.01 % بمجموع 866،91 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.14 % بمجموع 10.862،35 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 68 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 602 مليار درهم مغربي.