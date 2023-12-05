استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود التي تزور الجزائر حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين الجزائر والمحكمة الأفريقية، وسبل تعزيزه وتطويره في المجال العدلي وحقوق الإنسان.
بوابة العرب
الرئيس الجزائري يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود التي تزور الجزائر حاليًا.
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود التي تزور الجزائر حاليًا.