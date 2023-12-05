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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود التي تزور الجزائر حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين الجزائر والمحكمة الأفريقية، وسبل تعزيزه وتطويره في المجال العدلي وحقوق الإنسان.

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