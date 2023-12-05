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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تصدر 30 تحذيرًا من حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

امطار جنوب غرب إنجلترا
امطار جنوب غرب إنجلترا
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أعلن خبراء الأرصاد إنه تم إصدار نحو 30 تحذيرا من حدوث فيضانات في مختلف أنحاء منطقة جنوب غرب إنجلترا حيث تتعرض بريطانيا لأمطار غزيرة ولكن مع تراجع خطر سقوط ثلوج.

ومن المتوقع أن تتعطل حركة النقل حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر من سقوط أمطار على أجزاء من جنوب إنجلترا وجنوب شرق ويلز ومنطقة ميدلاندز، سيستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة البيئة 28 تحذيرا من حدوث فيضانات، بشكل أساسي في دورست وسومرست، حيث تتسبب الأمطار في ارتفاع مستوى مياه الأنهار، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتسببت الفيضانات في توقف خط السكك الحديدية بين تونتون وويستبيري، مما أدى إلى توقف خدمات شركتي "جريت ويسترن رايل واي" و"كروس كنتري" للسكك الحديدية.

ويجري تحويل قطارات "جريت ويسترن رايل واي" إلى لندن عبر بريستول، مما تسبب في زيادة زمن الرحلة بمدة تصل إلى ساعتين.

بريطانيا فيضانات الأمطار