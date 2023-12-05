"الجيزة للهندسة والتكنولوجيا" ينظم ندوة بعنوان "مسؤولية القرار لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية"

استقبل معهد الجيزة للهندسة والتكنولوجيا بمحافظة الجيزة - قرية طموه مركز أبو النمرس ندوة بعنوان مسؤولية القرار لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، برئاسة أ.د أحمد عبدالله عميد المعهد ، في حضور نهال عضو مجلس ادارة المعهد، بالتنسيق مع الوحدة السكانية بمركز أبو النمرس برئاسة رجاء حسن .

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية بدرجة وزير مفوض بجامعة الدول العربية، والدكتور لواء - مصطفى سعد عبيه، مستشار الهئية العليا للامن القومي لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية واحد ضباط القوات المسلحه والمخابرات الحربية ، الصحفي أحمد صلاح سلمان مقدم برنامج بداية طريق على قناة الحدث اليوم ، ورجاء حسن سلامة رئيس وحدة سكان أبو النمرس ،والتي نسقت لهذه المبادرة بين معهد الجيزة ومؤسسة القادة للعلوم الادارية، وعزيزة عبد التواب محمد منسق وحدة السكان للوحدة المحلية بالمنوات.

وحث الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية خلال كلمته على مسؤلية الشباب فى المشاركة بالانتخابية الرئاسية والتصدي لاي أحد يحارب البلد من خلال نشر الوعي لعدم الاستماع لأي أكاذيب ضد بلدنا مصر وقيادتها، مؤكدا ان الحروب حاليا لا تدار بالسلاح انما تدار بمحاولات تدمير الشباب وجعهلم لا يستطيعون حمل السلاح ولا العلم .

ومن جانبه قال الدكتور لواء مصطفى سعد عبيه، مستشار الهئية العليا للامن القومي لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية إنه سعيد باهتمام الشباب لحضور مثل هذه الندوات لان هذا يدل على وعي شباب المستقبل من طلاب معهد الجيزة للهندسة والتكنولوجيا مشيرا إلى جهود الدولة في موضحا المخاطر المحيطة بها من كل اتجاه وذكاء القيادة السياسية في التعامل بحكمة في ظل كل هذه التحديات ، طالبا من طلاب وطالبات المعهد بضرورة المشاركة فى وعي المواطنين وحثهم على التصويت والمشاركة فى الانتخابات وتحديد مستقبل الوطن.

حضر الندوة من معهد الجيزة للهندسة والتكنولوجيا ما يقرب من 500 طالب وطالبة وتفاعلوا مع المحاضرين بشكل ملحوظ وفي نهاية الندوة طالب الدكتور أحمد الشريف واللواء مصطفى سعد تسجيل اسماء الطلاب الأكثر تفاعلا لمنحهم دورات تدريبية وشهادات تقديرية .