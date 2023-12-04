اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: المصريون في الخارج سطروا ملحمة تاريخية

قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن الاتحاد شارك امس الأحد في الإدلاء بالتصويت بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية والتي بدأت بالمصريين في الخارج من يوم الجمعة الماضية، مع أول يوم في الشهر الجاري وستنتهي اليوم الأحد.

وأضاف رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، أن المصريين بالخارج سطروا ملحمة تاريخية في المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأكد عيسى أنهم اختاروا اليوم الأحد نظرًا لأنه يمثل إجازة للعديد من أعضاء الاتحاد، حيث تجمعوا بعدد من الأتوبيسات وشاركوا سويًا، رافعين علم مصر وعلم اتحاد العمال المصريين بإيطاليا.

وأضاف إسكندر، أنه كان في استقبالهم السفير بسام راضي السفير المصري بإيطاليا، قائلًا: فرص كبيرة أن نشارك نحن والعمال والأطفال أيضًا لكي يتمتعوا بأجواء الانتخابات وتأكيد الانتماء، وتابع: فخورين واستعدينا منذ فترة لهذا الحدث من خلال ندوات في مقر الاتحاد في إيطاليا وأكدنا على انتخاب من يشاؤون من المرشحين لرئاسة الجمهورية