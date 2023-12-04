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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الاحتفاء بكنوز السينما المصرية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

جانب من المعرض
جانب من المعرض
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عرض الفيلم الموسيقي الكلاسيكي المصري "انتصار الشباب" ضمن فعاليات الدورة الـ الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تم الاحتفاءً بكنوز السينما العربية وبالتعاون مع مؤسسة فن جميل.

كما افتتح معرض أرشيفي بعنوان "نوروتونا": الإرث المضيء لأسمهان وفريد الأطرش في "سينما حي" الواقعة في "حي جميل" بمنطقة المحمدية بمدينة جدة.

وقدّم المعرض مواد أرشيفية نادرة للنجمين، تتضمن ملصقات أصلية وصورًا فريدة وممتلكات شخصية، يتم مشاركتها علنًا لأول مرة.

وتضمنت فعاليات المعرض أيضاً، عرضًا للفيلم الموسيقي المصري الكلاسيكي "انتصار الشباب "، الذي تم ترميمه حديثًا من قبل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

فيلم "انتصار الشباب" (1941) من بطولة النجمين الأشقاء صاحبا الصوت الطربي والاستثنائي أسمهان وفريد الأطرش.
 

كنوز السينما المصرية مهرجان البحر الأحمر السينمائي فريد الأطرش اسمهان