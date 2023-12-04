أمينة خليل تتألق في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

قدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الرابع سلسلة من الفعاليات والأفلام المحتفية بالصناعة السينمائية؛ مستضيفًا عددًا من الندوات، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع الممثلة “أمينة خليل”.

كما شهدت الشاشة الكبيرة عروضًا حصرية على الصعيد الإقليمي والدولي، من أبرزها العرض العالمي الأول لمسلسل "على بعد أميال من أي مكان"، بالإضافة لفيلم “كأس 71" الذي يعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حظي رواد المهرجان بفرصة مشاهدة فيلم "إلى ابني" الذي يعرض للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، من بطولة وإخراج النجم التونسي "ظافر العابدين"، التي تعد مشاركته الأولى في السينما السعودية.

شاركت "أمينة خليل" دوافعها الإبداعية ومنبع إلهامها أمام الجمهور؛ في جلسة حوارية تُعنى بتسليط الضوء على الأسماء اللامعة من رواد الصناعة السينمائية. وتمحورت الجلسة حول الأدوار التي لعبتها الممثلة في أفلامها، وما هي شخصيتها المفضلة، وأوضحت الفنانة أن الأدوار الدرامية تحظى باستحسانها. كما أعربت "أمنية" عن سعادتها بتواجدها في مدينة جدة ومشاركتها كعضو بلجنة التحكيم، مشيدةً بالمواهب السعودية التي برزت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

أفلام السجادة الحمراء وكفاح أبطالها

استقبلت السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي نجوم فيلم "إلى ابني" العرض الحصري الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، وحضر من ضمن نجوم الفيلم ظافر العابدين والممثل السعودي القدير إبراهيم الحساوي. ورحّب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، بطاقم العمل على السجادة الحمراء. وشهدت صالة السينما عرض الفيلم الذي تدور قصته حول “فيصل" المواطن البريطانيّ من أصل سعوديّ الذي يعيش في لندن مع ابنه "آدم" البالغ من العمر سبع سنوات. وبعد سنوات من وفاة زوجته "أنجيلا"، يقرّر "فيصل" فجأة العودة إلى المملكة العربيّة السّعوديّة الأمر الذي سيغير حياة عائلتهم إلى الأبد. صّور الفيلم في مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعودية، وهنالك دارت أحداث قصته.

إلى جانب ذلك، استمتع الجمهور بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفيلم الوثائقي “كأس 71" بحضور مخرجة الفيلم راشيل رامساي، ويعود العمل بالزمن للوراء وتحديدا للعام 1971 عندما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاعتراف بأول كأس عالم خاص بالسيدات، وما ترتب عليه من آثار بعدها. وكان في استقبال المخرجة على السجادة الحمراء رئيسة مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، جمانا الراشد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي.

العرض العالمي الأول لمسلسل "على بعد أميال من أي مكان"

استمتع رواد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض المسلسل النيوزلندي الدرامي الكوميدي "على بعد أميال من أي مكان" الذي يروي قصة "سعيد" مؤلف الأغاني المسلم الشاب الذي يعيش في أوكلاند، نيوزيلندا. حيث يقيم علاقة صداقة خطرة مع عميل في جهاز الأمن الاستخباراتي الذي يتجسس عليه. يأخذنا المخرج " غزالة غولباخش" في قصة مظلمة، ولكن مفعمة بالأمل وممزوجة بالفكاهة والموسيقى حول معاناة الشّباب، والتّغلّب على الأمراض العقليّة، وفي النّهاية إيجاد مكان فريد في العالم.