محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجاري

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة..

حيث شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ ..

وفى هذا السياق، ، أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين ، معرض الأسر المنتجة الذى أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و شيماء عبد المعطى مدير المديرية وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض وهيئة كاريتاس مصر.

حيث تفقدت " المحافظ " أروقة المعرض الذى شارك به ١٥ عارض من السيدات وذوى الهمم واللاجئين وتضمن منتجات متعددة من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وخشبية ومستحضرات تجميل و منتجات غذائية ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، وخلال التفقد ،، حرصت " الدكتورة منال عوض " على التواصل مع العارضين و أشادت بما قدموه من منتجات تعكس مهارات الإبداع والاتقان والقدرات الإنتاجية الكبيرة لديهم وأسعارها المناسبة