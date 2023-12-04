الثلوج تغطي أوروبا وتهدد موسم السياحة في الكريسماس

هدد تفاقم الطقس المضطرب في جميع أنحاء القارة الأوروبية، حركة السياحة الوافدة خلال الأيام المقبلة وصولا لأعياد الكريسماس، حيث شهدت دول مثل مولدوفا وأوكرانيا تساقط ثلوج كثيفة، مما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما أعلنت بلغاريا حالة الطوارئ، حيث تركت العواصف أكثر من 1000 قرية بدون كهرباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية (Met Éireann) الأسبوع الماضي تحذيرًا باللون الأصفر لدرجة الحرارة المنخفضة والجليد، والذي ينطبق على دولة أيرلندا بأكملها، حيث تتراوح درجات الحرارة الدنيا من صفر إلى أربع درجات تحت الصفر مع انتشار الصقيع الحاد والبقع الجليدية، وهذا يعني أنه يجب على السائحين القادمين إلى أوروبا أن يحزموا حقائبهم الثقيلة وأن يكونوا مستعدين لقضاء عطلة شتوية صعبة، الأمر الذي يمكن أن يجعل عطلة نهاية العام لا تنسى، ولكن خطر الإصابة بنزلة البرد كبير جدًا بالإضافة لعدم توافر فرص التنزه أغلب الأيام.

ووفقًا لأحد مواقع تحليل الطقس، فإن شتاء هذا العام سوف يتكشف بشكل مختلف كل شهر، لكن القارة الأوروبية وشرق الولايات المتحدة يجب أن تتوقع بعضًا من أدنى درجات الحرارة، وسيبدأ شهر ديسمبر بتساقط الثلوج، والتي ستستمر في تساقط الثلوج في أجزاء كثيرة من القارة، خاصة في النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا وبعض أجزاء إيطاليا، وحتى أجزاء أقل من إسبانيا.

وفي الأيام العشرة المقبلة، من المتوقع أيضًا تساقط الثلوج في الولايات المتحدة، مع تأثر المنطقة الغربية عبر جبال روكي، وأجزاء من الغرب الأوسط، والشمال الشرقي بتساقط الثلوج على شكل بحيرة، وحتى بعض المناطق في السهول الوسطى التي تتأثر بمثل هذا الطقس.

ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير أن بداية ديسمبر لن تحدد وتيرة بقية الشهر، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة أقل من المتوسط ​​في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في حين ستسجل الدول الاسكندنافية وشمال اسكتلندا درجات حرارة أعلى من المتوسط.

ومع ذلك، سيتم ملاحظة ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا وتركيا ومنطقة البلقان، والتي ستكون أكثر دفئًا من المعتاد.

من جانبه، نصح مطار ميونيخ وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، الركاب، بالبقاء على اطلاع دائم بحالة رحلاتهم لأن معظم الرحلات الجوية لا يتم تشغيلها بسبب تساقط الثلوج بكثافة. وطالب المطار ركابه بالبقاء في منازلهم حتى يتلقوا تأكيدًا بأن رحلتهم سيتم تشغيلها في محاولة لتجنب الفوضى الناجمة عن إلغاء الرحلات الجوية، وكشف أنه لا يمكن التنبؤ بما سيتطور إليه الوضع في الأيام المقبلة، لكنه طلب من ركاب رحلات لوفتهانزا عدم الحضور إلى المطار إلا بعد تأكيد رحلتهم.

وأفادت يورونيوز أن مطار ميونيخ تم إغلاقه يوم السبت بسبب تساقط الثلوج بكثافة، ومنذ ذلك الحين تم إعادة فتح مدارج الطائرات، بدءاً بمدرج أمس وآخر هذا الصباح، ومع ذلك، تم إلغاء أكثر من ربع الرحلات الجوية اليوم، حيث أكد المطار، أنه من بين 840 رحلة كانت مقررة في المطار اليوم، تم إلغاء 230 رحلة، بالإضافة إلى ذلك، يظل سوق عيد الميلاد في المطار مغلقًا خلال اليومين المقبلين، وحدث موقف مماثل في مطار ميونيخ العام الماضي عندما تم إلغاء 133 رحلة بسبب تجمد المدرج.

ويظهر جدول رحلات مطار ميونيخ أن العديد من الرحلات الجوية تأخرت لساعات، وهو حال الرحلة إلى براغ التي كانت مقررة في الساعة 12 ظهرا وغادرت في تمام الساعة 02:00 ظهرا.

بالنسبة لبقية اليوم، سيتم صعود الرحلات الجوية التي تديرها لوفتهانزا والتي كانت متجهة إلى نيويورك وسيول وهلسنكي، بينما تم إلغاء الرحلة المتجهة إلى شيكاغو، كما ألغيت رحلات لوفتهانزا المتجهة إلى شنغهاي، بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء رحلة جوية كانت متجهة من ميونيخ إلى تونس وتسيرها الخطوط التونسية.