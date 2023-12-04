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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق فهمي: المرحلة الثانية في الحرب على غزة ستختلف عن الأولى

طارق فهمي
طارق فهمي
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 قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الثانية في الحرب على غزة ستختلف عن الأولى، مؤكدًا أنه لا يوجد جيش في العالم يقوم بنشر أخباره وخططه على الملأ.

أضاف فهمي، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم" مع الإعلامي آية لطفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما ينشره جيش الاحتلال يحتاج لعدة أشهر لتنفيذه وليس من السهل القيام بهذه الترتيبات الأمنية، موضحًا أن الجيش الذي ينشر خططه لا ينفذها، لكنها رسائل للإعلام والداخل الإسرائيلي. 

وأكد أن القضية ليست في الخرائط التي ينشرها جيش الاحتلال والبلوكات وخريطة التقسيم فهي موضوعة منذ سنوات، فجزء منها موجه للجمهور الإسرائيلي وعلينا التعامل معه بحذر، مؤكدًا أن خطط إسرائيل أغلبها يحتاج لمراجعة وفيها من الشو الإعلامي.

أستاذ العلوم السياسية الترتيبات الأمنية جيش الاحتلال