ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

علماء: الدلافين قادرة على استشعار المجالات الكهربائية

دلافين
دلافين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكتشف فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلًا على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.
ومن المعروف أن العديد من الكائنات في المملكة الحيوانية قادرة على استشعار المجال الكهربائي، لكن بعض من أسماك القرش وخلد الماء، ولكن تم العثور على نوع واحد فقط من الثدييات البحرية لديه هذه القدرة، وهو دولفين "غويانا".
اختبرت العلماء قدرة اثنين من الدلافين الأسيرة على استشعار مجال كهربائي صغير، بحسب دراسة نشرت في مجلة البيولوجيا التجريبية.
واختار العلماء دراسة الدلافين قارورية الأنف لأنه، كان هناك زوج منها متاح للاختبار في حديقة حيوان نورمبرغ القريبة، واقترحت الأبحاث السابقة أن الخلايا العصبية في الخبايا الاهتزازية الموجودة على طول أنوف الدلافين تشبه بقوة كاشفات المجال الكهربائي، التي لوحظت في أسماك القرش.

 

معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك الدلافين غويانا