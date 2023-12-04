علماء: الدلافين قادرة على استشعار المجالات الكهربائية

الإثنين 04/ديسمبر/2023 - 10:26 م

اكتشف فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلًا على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.

ومن المعروف أن العديد من الكائنات في المملكة الحيوانية قادرة على استشعار المجال الكهربائي، لكن بعض من أسماك القرش وخلد الماء، ولكن تم العثور على نوع واحد فقط من الثدييات البحرية لديه هذه القدرة، وهو دولفين "غويانا".

اختبرت العلماء قدرة اثنين من الدلافين الأسيرة على استشعار مجال كهربائي صغير، بحسب دراسة نشرت في مجلة البيولوجيا التجريبية.

واختار العلماء دراسة الدلافين قارورية الأنف لأنه، كان هناك زوج منها متاح للاختبار في حديقة حيوان نورمبرغ القريبة، واقترحت الأبحاث السابقة أن الخلايا العصبية في الخبايا الاهتزازية الموجودة على طول أنوف الدلافين تشبه بقوة كاشفات المجال الكهربائي، التي لوحظت في أسماك القرش.