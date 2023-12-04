"الشهاوي": معرض إيديكس 2023 فرصة للشركات المصرية المصنعة للأسلحة والذخيرة للتصدير

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن معرض إيديكس له أهمية كبيرة، لأنه يضع مصر على خريطة الدول المنظمة للمعارض الدولية، كما أنه فرصة للشركات المصرية المصنعة للأسلحة والذخائر أن تعرض إنتاجها على الدول الشقيقة والصديقة والتسويق للدول الأفريقية والعربية وكل دول العالم.

وأضاف "الشهاوي"، خلال لقاء "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن معرض إيديكس فرصة بأن يكون ملتقى وتجمعاً لتبادل الرؤى والخبرات حول الأنظمة الحديثة والتكنولوجية في المجالات كلها، ويبعث رسالة مهمة، وهي أن مصر آمنة مستقرة، لوُجود عدد كبير من الشركات العارضة البالغ عددها 400 شركة من 44 دولة ووُجود عدد كبير من الزوار يبلغ عددهم 45 ألف زائر.

وأشار إلى أن مصر عززت من قدرتها القتالية، ونوعت مصادر تسليحها، وهي الآن تقوم بالتصنيع الحربي وتوطين الصناعات العسكرية، ووُجود الرئيس السيسي لافتتاح المعرض هي رسالة مهمة، حيث يعرض منتجات تكنولوجية حديثة.

وأكد أنه لأول مرة تنتج القوات المسلحة جهاز القياس والكشف الإشعاعي، ومن المعروف أن العدو الأول لمصر هو إسرائيل والذي يمتلك أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ومن ثم من الضروري أن تقي مصر هذه الأسلحة من خلال منظومات استطلاع كيميائي وإشعاعي.