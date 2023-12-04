البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويرس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا ساويرس أسقف ورئيس أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القديس القوي الأنبا موسى بطريق العلمين.

ناقش قداسة البابا مع الأنبا ساويرس بعض الموضوعات المتعلقة بخدمته عمله الرعوي.

وفي سياق متصل التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين، الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحدث الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته، وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.