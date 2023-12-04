بعد إطلاقه اليوم.. كيف تستفيد مصر من القمر الصناعي سات 2 ؟

كشف الدكتور أحمد الرافعي، رئيس برنامج القمر الصناعي سات 2، تفاصيل إطلاق القمر ومرحلة اختباراته في الفضاء بالمشاركة مع الصين.

وتابع أحمد الرافعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القمر الصناعي يقوم بتصوير الأرض من الفضاء بصور ذات دقة عالية.

وقال، إن استخداماته في مراقبة المحاصيل الزراعية وتخطيط المدن واستكشاف الموارد المعدنية والحصول على صور فضائية، مشيرا إلى أنه يتم اخبار كل أنظمة القمر بعد إطلاقه وهذه المرحلة الأولى التي تمتد لنحو 3 شهور للتحقق من فعاليته.

وأكد رئيس برنامج القمر الصناعي سات 2 أنه يمكن تسويق المعلومات والصور التي يحصل عليها القمر الصناعي أبيض وأسود وألوان، منوها أن السيطرة على القمر الصناعي يتم وفق فريق مصري – صيني، والتصميم تم من قبل الجانب الصيني فقط، علاوة على أنه عقب الاختبارات تتسلمه مصر وتتحكم فيه مصر بشكل كامل.

ولفت الرافعي إلى أن القمر الصناعي عمره 5 سنوات وفعاليته ستكون عالية جدا.