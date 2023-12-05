تنظيمات الخراب.. الهدنة بين «داعش» و«نصرة الإسلام».. تفاقم الصراع فى منطقة الساحل الأفريقى

تصاعد القتال مع تعزيزات تنظيم “داعش” نتيجة انسحاب فرنسا من مالى وبدأ فى التعدى على منطقة نفوذ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى النصف الأول من عام ٢٠٢٢. فقدت الجماعتان مئات المقاتلين فى الاشتباكات واستخدمتا أنظمة متطورة مثل العبوات الناسفة المحمولة على المركبات والاستطلاع بطائرات بدون طيار أثناء المعركة.

تشير الخسائر الكبيرة والتكتيكات المتقدمة إلى أن كلا المجموعتين تنظران إلى بعضهما البعض على أنهما تهديدات ذات أولوية عالية. وفى نهاية المطاف، تخلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن آخر مستوطنة رئيسية كانت تسيطر عليها فى منطقة ميناكا فى مالى فى أوائل أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن المجموعتين لم تتقاتلا فى منطقة ميناكا منذ أبريل. كما انخفض معدل النزاع فى منطقة جاو المجاورة خلال نفس الفترة. ومع ذلك، استمرت الاشتباكات المنتظمة فى أماكن أخرى فى منطقة الحدود الثلاثية بين بوركينا فاسو ومالى والنيجر.

ومن المرجح أن يشير هذا الانخفاض فى القتال على طول الحدود المالية النيجرية مقارنة ببقية منطقة الحدود الثلاثية إلى انفراج محلي. وقام فصيل يدعى أنه جماعة منشقة مرتبطة بتنظيم القاعدة بتوزيع دعوات للوحدة بين تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى أغسطس.

وتكهن العديد من مجمعى الأخبار المحليين والمصادر المفتوحة بوجود هدنة بين الجماعتين. وأى هدنة محتملة ستكون بمثابة إضفاء الطابع الرسمى على وقف التصعيد الفعلى بين الجماعتين فى شمال شرق مالى الذى بدأ فى أبريل الماضي.

وحسب موقع "criticalthreats" شهدت المنطقة ما يقرب من ثمانية اشتباكات فى المتوسط بين تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين منذ منتصف عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، لم يشتبك تنظيم داعش مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى منطقة ميناكا منذ أن استولى على آخر عاصمة للمنطقة التى تسيطر عليها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى أوائل أبريل.

زاد تنظيم داعش فى النيجر من معدل وشدة هجماته عبر الحدود ووسع نشاطه بالقرب من العاصمة النيجيرية منذ الاضطرابات السياسية فى النيجر يوليو ٢٠٢٣. انشغل المجلس العسكرى الجديد بحماية نفسه من تدخل إقليمى محتمل لاستعادة الرئيس النيجرى وتحمل مخاطر كبيرة على طول الحدود المالية لتركيز قواته حول العاصمة. وأدى سحب الدعم الفرنسى ووقف التعاون العسكرى الأمريكى بعد اضطرابات يوليو ٢٠٢٣ إلى جعل القوات النيجرية أكثر عرضة للخطر.

وقد ضاعف تنظيم داعش معدل هجماته الشهرية ثلاث مرات تقريبا ونفذ العديد من الكمائن واسعة النطاق التى أسفرت عن مقتل المئات من القوات النيجرية. وأوقف بعض الجنود النيجريين المتمركزين بالقرب من الحدود المالية دورياتهم بعد كمين أكتوبر الماضى لتصبح قوات الأمن محصورة فى قواعدها غير قادرة على تأمين السكان المحليين من مقاتلي داعش، أو القيام بدوريات، أو جمع المعلومات الاستخباراتية المحلية اللازمة لتعطيل الهجمات الوشيكة.

وتزعم التقارير المحلية على موقع X (تويتر) أن تنظيم داعش بدأ بجمع الزكاة فى المناطق القريبة من العاصمة النيجرية منذ اضطرابات يوليو، وبلغ متوسط هجمات التنظيم أكثر من سبع هجمات شهريا منذ أغسطس بعد أن هاجم حوالى ١٩ مرة فى الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٣.

كما نفذ تنظيم داعش كمينين لإرهابيين ومئات المسلحين فى أكتوبر ونوفمبر، مما أسفر عن مقتل العشرات من القوات النيجرية. زعمت عدة حسابات مفتوحة المصدر بموقع X (تويتر) أن مقاتلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين شاركوا فى هذه الهجمات.

أعلنت فرنسا أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها ١٤٠٠ جندى من النيجر بحلول نهاية العام فى ٢٤ سبتمبر وبدأت فى سحب قواتها فى أوائل أكتوبر. لم تقم الولايات المتحدة بسحب جنودها البالغ عددهم ١١٠٠ جندى المتمركزين فى شمال النيجر، لكنها أوقفت رسميا التعاون العسكرى والمساعدات للقوات النيجرية فى ١٠ أكتوبر بعد اعتبار الاستيلاء على السلطة فى يوليو انقلاب.

هدد حلفاء إقليميون سابقون فى الكتلة السياسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بغزو النيجر لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا فى ٣٠ يوليو وحشدوا قوة احتياطية فى ١٠ أغسطس.

وأدت المعارضة العسكرية العامة والداخلية القوية إلى قيام كوت ديفوار بتسريح جنودها الذين كانوا سيشاركون فى قوة التدخل بحلول أوائل نوفمبر، وقال مفوض الشئون السياسية فى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فى ٣٠ نوفمبر إن الكتلة “علقت” مؤقتا أى تدخل عسكري.

ومن المرجح أيضا أن يستفيد تنظيم داعش من انخفاض الضغط الذى تمارسه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لتعزيز جهوده فى الاستيلاء على مناطق جديدة فى شمال شرق مالي. ركز تنظيم داعش فى الغالب على الجهود العسكرية ضد جماعة نصرة الإسلام والجماعات العرقية التى دعمت تاريخيا القوات الفرنسية قبل الانفراج فى أبريل ٢٠٢٣.

وذبحت الجماعة مئات المدنيين فى عمليات قتل انتقامية ضد المشتبه فى تعاونهم مع فرنسا وجماعة نصرة الإسلام. ومنذ ذلك الحين، حول التنظيم تركيزه إلى الجهود السياسية وزاد بشكل كبير من سيطرة الحكم حول شمال شرق مالى من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاقتصادية والصحية والبنية التحتية والقضائية والأمنية.

وأعاد التنظيم السكان المحليين الذين فروا من عدة قرى تحت سيطرته الآن وأعاد بناء المنازل وأبراج المياه المتضررة. كما بدأ فى تنظيم استخدام أبراج المياه، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، وتمويل الخدمات الصحية، وتوفير دوريات أمنية حول البلدات وللتجار المسافرين إلى الأسواق القريبة. نفذ تنظيم داعش الحدود الشرعية خمس مرات على الأقل فى منطقتى جاو وميناكا منذ يونيو ٢٠٢٣.

ولا شك أن النمو الإقليمى المتسارع لتنظيم داعش يخلق مركزا للقيادة والخدمات اللوجستية والتجنيد فى غرب أفريقيا يمكن أن يولد تهديدا هجوميا عابرا للحدود. وحول هذا أفاد مجلس الأمن الدولى فى يوليو الماضى أن تنظيم داعش فى منطقة الساحل يستخدم مناطق دعمه المتنامية لتعزيز خطوط اتصاله مع فرع التنظيم فى غرب أفريقيا وفى حوض بحيرة تشاد لأغراض لوجستية وتجنيد. ويستضيف تنظيم داعش فى غرب أفريقيا المكتب الإقليمى لتنظيم الدولة الإسلامية، الذى يوزع التوجيه والموارد على المنتسبين إلى الجماعة.

وقد أظهرت هاتان الجهتان التابعتان القدرة والنية على تهديد الأفراد الأمريكيين فى المنطقة. كما سيجذب مركز داعش فى غرب أفريقيا المقاتلين الأجانب الذين من شأنهم أن يزيدوا من قوة التنظيم واحتماليات خطر الهجوم العابرة للحدود. وأفاد مجلس الأمن الدولى فى يوليو أن مجندى داعش وتيسيرها فى منطقة الساحل أنشأوا ممرات عبور بين جنوب أوروبا ومنطقة الساحل ونظموا خلية هجومية تعمل انطلاقا من المغرب وإسبانيا.

وفى هذا الإطار كان الفرع النيجيرى والمعروف بـ ISWAP وراء تهديد أمنى موثوق للسفارة الأمريكية فى نيجيريا فى أكتوبر ٢٠٢٢ وحاول اغتيال الرئيس النيجيرى فى ديسمبر ٢٠٢٣. وقتل تنظيم داعش أربعة جنود أمريكيين فى كمين فى عام ٢٠١٧.

سلطت دعاية تنظيم داعش الضوء بشكل متزايد على ولاياته فى غرب أفريقيا منذ عام ٢٠٢٢ وشجعت المقاتلين الأجانب على السفر إلى المنطقة. حيث تضمنت حملة إعلامية لتنظيم داعش فى يونيو ٢٠٢٢ مقاطع فيديو لمقاتلين من الشرق الأوسط يشجعون الجماعات الأفريقية التابعة وكذلك النشرة الإخبارية الأسبوعية للجماعة ركزت على فروعها فى غرب أفريقيا، ودعت إلى الهجرة إلى أفريقيا. كما سلطت النشرة الإخبارية لتنظيم داعش الضوء على ولاية الساحل مؤخرا فى عددها الصادر فى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣.

ومن المرجح أيضا أن تكون الهدنة المحتملة قد ساعدت جهود جماعة نصرة الإسلام لاستغلال الفرص التى خلقتها نهاية مهمة الأمم المتحدة فى مالى وتجدد القتال بين الجيش المالى ومتمردى الطوارق فى شمال مالي. فقد زادت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من معدل وشدة هجماتها فى شمال مالى منذ أن بدأ ما يقرب من ١٣٠٠٠ جندى من جنود الأمم المتحدة المغادرة فى أواخر يونيو لاستكمال الانسحاب الكامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.

يشير هذا التصعيد فى النشاط إلى أن الجماعة لم تستنفد مواردها فى شمال مالى وبدلا من ذلك تعطى الأولوية لمهاجمة القوات المالية بدلا من داعش، كما ساهم انسحاب الأمم المتحدة فى تجدد القتال بين الحكومة المالية ومتمردى الطوارق للسيطرة على البلدات التى كانت آمنة سابقا من قبل الأمم المتحدة منذ أغسطس ٢٠٢٣.

وسبق أن قامت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردين باستغلال - إن لم يكن بالتنسيق صراحة - نشاط بعضهم البعض لتضخيم تأثيرهم بناء على هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردين على مقربة جغرافية وتوقيت وثيقين. كما زعمت الجماعات، بشكل منفصل، اجتياح ما لا يقل عن ثمانى قواعد فى شمال مالى منذ بداية سبتمبر الماضي.

ضاعفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين معدل هجماتها الشهرية فى شمال مالى بأكثر من أربعة أضعاف منذ بداية يوليو. وبلغ متوسط الهجوم ما يقرب من تسع هجمات شهريا بعد أن بلغ متوسطه هجومين فقط فى النصف الأول من عام ٢٠٢٣. استخدمت الجماعة العبوات الناسفة الانتحارية ضد القوات المالية فى المنطقة ثلاث مرات على الأقل منذ بداية سبتمبر. استخدمت الجماعة عبوات ناسفة فى شمال مالى فى معارك ضد تنظيم داعش فى أوائل عام ٢٠٢٣ لكنها لم تستخدمها ضد قوات الأمن فى المنطقة منذ نوفمبر ٢٠١٨.

هاجم عناصر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والطوارق نفس المواقع فى غضون ٢٤ ساعة مرتين منفصلتين منذ بداية أكتوبر. ادعى المتطرفون أنهم أسقطوا طائرتين ماليتين بالقرب من تاركنت فى منطقة جاو فى ٣ أكتوبر. تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجوما بعبوة ناسفة على القوات المالية وقوات فاجنر فى نفس المنطقة فى نفس اليوم.

كما تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجوما بالعبوات الناسفة على قافلة مالي- فاجنر على طول طريق RN١٨ فى منطقة جاو فى ٤ أكتوبر، وقال المتطرفون إنهم صدوا هجوما شنته قافلة مالية - فاجنر على نفس الطريق فى ٥ أكتوبر. وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسئوليتها عن هجوم آخر بالعبوات الناسفة على قوات الأمم المتحدة المنسحبة من أجيلهوك فى منطقة كيدال فى ٢٣ أكتوبر، وهو نفس اليوم الذى استولت فيه قوات المتطرفين على قاعدة الأمم المتحدة التى تم إخلاؤها حديثا فى البلدة.

كما يشير عدم وجود هجمات بالعبوات الناسفة التى شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد الطوارق إلى أن الطوارق لديهم معرفة متقدمة بمكان العبوات الناسفة أو أن مقاتلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لا يفجرونها عمدا ضد الطوارق.

لدى جماعة نصرة الإسلام ومتمردى الطوارق هدف مشترك يتمثل فى إخراج القوات المالية من شمال مالي، وتاريخ من العمل معا، واتصالات شبكة بشرية واسعة تمتد من القيادة إلى المقاتلين. قاتل أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وغيرهم من المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة الآن فى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى البداية إلى جانب الجماعات المتمردة خلال تمرد الطوارق عام ٢٠١٢.

وقام الفصيل المرتبط بتنظيم القاعدة بتهميش المتمردين الطوارق فى عام ٢٠١٣ وتوسع فى وسط مالي. دفع استيلاء الطوارق على السلطة إلى التدخل الذى قادته فرنسا فى عام ٢٠١٣، والذى دفع الطوارق إلى الوراء وساعد على فصل الطوارق عن المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة. ومع ذلك، لا تزال الاتصالات بين الجانبين سليمة. لدى الجماعات اتفاقيات وقف إطلاق النار فى مناطق الدعم المشتركة وتداخل العضوية، وقد نسقت عملياتها ضد تنظيم داعش منذ عام ٢٠٢١. قادة الفصائل لديهم أيضا علاقات تعود إلى تسعينيات القرن العشرين على الأقل.

ستشكل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين خطرا أكبر على التهديدات العابرة للحدود الوطنية مع تعزيز مناطق دعمها فى شمال مالى ومواجهة ضغوط أقل من تنظيم داعش وقوات الأمن. فشلت الحكومة المالية فى احتواء تمرد الطوارق السابق فى عام ٢٠١٢ وليس لديها القدرة على هزيمة تمرد جديد نظرا للتهديد الموسع الذى تشكله الجماعات الإرهابية الآن فى وسط وجنوب مالى مقارنة بعام ٢٠١٢.

ولا يزال هؤلاء المقاتلون يطمحون إلى بناء قدرات هجومية خارجية تستهدف الغرب ونفذوا هجمات إرهابية إقليمية، على الرغم من إعطاء الأولوية لتمردهم الذى يركز محليا فى السنوات الأخيرة. ستتيح مناطق الدعم المتنامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى شمال مالى الوصول إلى المساحة والموارد ومجتمعات التجنيد اللازمة لشن هجمات إرهابية إقليمية ودولية.

وقد هدد بعض قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمهاجمة أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذى يخلق خطر هجوم عابر للحدود الوطنية حتى لو لم تعط معظم قيادات الجماعة الأولوية لإعادة بناء قدرات الهجوم الخارجي.

ومن المرجح أن تكون أى هدنة بين داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين محلية ومؤقتة. وواصل تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين القتال فى مناطق أخرى متنازع عليها فى منطقة الحدود الثلاثية على الرغم من الانفراج فى شمال شرق مالي.

وسلطت وسائل الإعلام التابعة لتنظيم داعش الضوء على اشتباك واحد على الأقل بين الجماعتين بالقرب من الحدود المالية فى شمال بوركينا فاسو وقع فى أواخر أكتوبر. ينتمى مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى بوركينا فاسو إلى مجموعات فرعية مختلفة من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وينتمون فى الغالب إلى مجموعة عرقية مختلفة عن المجموعة الفرعية فى شمال مالي.

كما كان للجماعة الفرعية فى شمال مالى تاريخيا شبكة بشرية أوثق واتصالات عملياتية مع المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش. كما اقتصرت الحالات السابقة لتعاون داعش ونصرة الإسلام والمسلمين مع المجموعة الفرعية فى شمال مالى على وقف إطلاق النار متبادل المنفعة والتعاون العملياتى العرضى ولم تتصاعد أبدا إلى الاندماج.

تاريخيا، كان لجماعة أنصار الدين الفرعية التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى شمال مالى شبكة بشرية وعلاقات عملياتية أوثق مع المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش فى منطقة الساحل مقارنة بالجماعات الفرعية الأخرى التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وتاريخيا، نسقت جماعة أنصار الدين مع الجماعة المنشقة التى أصبحت فى نهاية المطاف تنظيم داعش وقدمت مقاتلين لها. تقريبا جميع الوسطاء الذين تحققت منهم الأمم المتحدة بين المجموعتين فى ٢٠١٠ عملوا فى منطقة نفوذ أنصار الدين، مما يسلط الضوء على روابط الشبكة البشرية طويلة الأمد بين المجموعتين.

كما واصلت جماعة أنصار الدين السماح للمسلحين المرتبطين بتنظيم داعش بالعمل دون عوائق فى منطقة عملياتها بعد أن تعهد المقاتلون بتنظيم داعش فى عام ٢٠١٥، وسمحت لهم باستمرار الوجود فى مناطق تداخل عملياتهم بعد عدة أشهر من بدء المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش القتال مع الجماعات الفرعية الأخرى التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى عام ٢٠١٩.

أنصار الإسلام وجبهة تحرير ماسينا هما الجماعتان الفرعيتان المرتبطتان بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الناشطتين فى بوركينا فاسو، وكلاهما يعتمد بشكل كبير على سكان الفولاني، فى حين أن أنصار الدين هم فى الغالب من الطوارق.

وقد حرض الضغط الذى مارسته قيادة تنظيم داعش فى السابق على القتال بين المتطرفين ولا يزال محركا للصراع. وقد تبنت وسائل الإعلام التابعة لتنظيم داعش والقيادة رفيعة المستوى تاريخيا موقفا أكثر عدائية ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مما زاد من التوترات بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم داعش، يشير استمرار وسائل الإعلام التابعة لتنظيم داعش فى الترويج للاشتباكات بين داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى أكتوبر ٢٠٢٣ إلى أن هذا الرأى لم يتغير وأن الجماعة والقيادة الأوسع لا تدعم الهدنة، مما سيضغط على الاتفاقات المحلية.

زادت المجالس العسكرية فى الساحل من معدل وتطور العمليات عبر الحدود ضد الجماعات السلفية المتطرفة على طول المناطق الحدودية المشتركة منذ تأسيس تحالف فى سبتمبر ٢٠٢٣، لكنها تفتقر إلى القدرة على إضعاف القدرات الهجومية للمقاتلين السلفيين المتطرفين بشكل كبير.

ونفذت قوات الأمن ما لا يقل عن سبع عمليات فى الأراضى المجاورة منذ سبتمبر، مقارنة بعمليتين فقط فى بقية عام ٢٠٢٣. شملت عمليتان على الأقل من العمليات السبع قوات مشتركة من بلدين، وهو ما لم يحدث منذ عام ٢٠٢٢. زيادة ضغط مكافحة الإرهاب، خاصة من ضربات الطائرات بدون طيار، ستجعل من الخطر على المسلحين التجمع وشن هجمات واسعة النطاق.

ومع ذلك، تشير الهجمات الأخيرة التى شنها تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى أن الضغط المتضخم قد فشل فى إضعاف قدرة الجماعتين على تنظيم مثل هذه الهجمات. نفذ تنظيم داعش كمينين كبيرين فى النيجر فى أكتوبر ونوفمبر، واجتاح المئات من مقاتلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مؤقتا عاصمة إقليمية بالقرب من الحدود بين بوركينا ومالى فى ٢٦ نوفمبر. وتفتقر قوات الأمن إلى القدرة على تطهير ملاذات المتطرفين بشكل فعال من المناطق الطرفية جغرافيا على جانبى الحدود، مما يقلل من تأثير التعاون عبر الحدود.

وقعت المجالس العسكرية البوركينية والمالية والنيجيرية اتفاقية دفاع مشترك فى ١٦ سبتمبر تسمى تحالف دول الساحل. يوافق الاتفاق على تقديم المساعدة الفردية والجماعية فى حالة التمرد أو العدوان الخارجى، والذى كان استجابة مباشرة لتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المحتمل فى النيجر.

وحذرت بوركينا فاسو ومالى مرارا وتكرارا من أن أى تدخل عسكرى فى النيجر سيعنى الحرب ضد الدول الثلاث، كما سهل قادة المجلسين العسكريين المحادثات المتعلقة بالأمن بين المسئولين النيجريين والروس.