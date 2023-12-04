العربية للتصنيع تكشف أبرز الأسلحة التي تم عرضها في معرض إيديكس.. فيديو

أكد اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قدمت في معرض إيديكس العديد من الصناعات العسكرية الحديثة التي تم إنتاجها داخل الهيئة، كما أن الهيئة تتعاون مع كل الجهات.

وقال اللواء مختار عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الهيئة العربية للصنيع تمتلك 14 مصنع وشركة، وجاهزين للتعاون مع الزملاء في القوات المسلحة من أجل خروج منتجات جديدة.

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة العربية للصنيع قامت بصناعة عربية لفض الشغف «قادر1»، وهي لأول مرة تم تصنيعها في مصر، موضحًا أن توطين الصناعات خاصة العسكرية ضمن أهداف الجمهورية الجديدة.

وتابع: تم إنتاج أسلحة قنابل جوية حرة «حافظ 1، 2، 3»، وهي من صناعة الهيئة العربية، وهذه القنابل تستخدم في تدمير المباني الاسمنتية، بالإضافة إلى تصنيع قنابل تستخدم في تدمير الأنفاق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه الذخائر الجوية استخدمت في ضرب أهداف الإرهابيين في سيناء، مشيرًا إلى أن تم تصميم «عائلة حارس» وهي عبارة عن أسلحة لمجابهة الطائرات المسيرة وهي صناعة مصرية.

ولفت، إلى أنه تم تصنيع جهاز لمجابهة الطائرات المسيرة بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحًا أن مصر لديها نظام قيادة وسيطرة محلي الصنع يمكن أن يتفاعل مع كل أنظمة الدفاع الغربية والشرقية.

وأكمل: هناك تعاون مع الشركات الفرنسية «داسو الفرنسية» بناء على توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن الهيئة العربية قامت بإنتاج أجزاء طائرات حربية والتي تم عرضها على خبراء شركة داسو، موضحًا أنه تم إنشاء مدرسة فنية «المدرسة الفنية التكنولوجية لصناعة الطائرات» مع داسو الفرنسية ومقرها حلوان.