ضبط 420 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير بالإسكندرية

قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة وأحمد سعد مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط ٤٢٠ علبة سجائر متنوعة بدون فواتير دالة على الحيازة باجمالى كمية قدرها ٨٤٠٠ سيجارة، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر مخالف.

كما تم ضبط مصنع أيس كريم بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٤ أجوالة دقيق فاخر بدون فواتير زنة الجوال ٥٠ كجم باجمالى ٢٠٠ كجم، عدد ٢٠ كيس سكر حر بدون فواتير زنة الكيس واحد كجم باجمالى ٢٠ كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق، وبتوجيهات من معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من معالى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط و متابعة الأسواق.