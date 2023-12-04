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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زواج شاب بالإجبار عقب اختطافه في الهند

جوتام كومار
جوتام كومار
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إختطف 4 أشخاص معلمًا من داخل المدرسة محل عمله، وأجبروه على الزواج تحت تهديد السلاح من ابنة أحدهم، في إقليم بهار شرق الهند.


وتسلم جوتام كومار عمله مؤخرًا في إحدى المدارس، قبل أن يتعرض للاختطاف والتعذيب، الأربعاء، وإجباره على الزواج من ابنة أحد الخاطفين تحت تهديد السلاح، في ظاهرة بدأت في الانتشار بالمجتمع الهندي، بحسب موقع ndtv.


وأدى اختفاء كومار المفاجئ إلى غضب عائلته التي قطعت الطريق لإجبار الشرطة على التدخل وتحديد مكانه، قبل أن يوجهوا اتهامهم إلى رجل يدعى راجيش راي، قالوا إنه أجبر ابنهم على الزواج من ابنته شاندني.

ورفض جوتام كومار قبول عرض الزواج، ليتم تعذيبه مجددًا على يد خاطفيه، قبل أن تتدخل الشرطة لإطلاق سراحه، حيث بدأت التحقيقات في القضية لمحاسبة أفراد العصابة.

تحت تهديد السلاح اختف ٤اشخاص معلما جونام كومار الاختطاف والتعذيب