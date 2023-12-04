حملة فريد زهران: غرفة العمليات ستنعقد السبت القادم لمتابعة إجراءات الانتخابات بالداخل

قال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، ان غرفة العمليات الخاصة بمتابعة تصويت المصريين بالخارج اتمت مهمتها اليوم بإصدار تقريرها المجمع.

وأوضح، أنها ستنعقد مرة أخرى بدءًا من السبت القادم لمتابعة اجراءات الانتخابات بالداخل ومتابعة إصدار بياناتها وتقاريرها اليومية طوال فترة التصويت.

وأضاف كامل، أن دعاية الحملة الايام القادمة ستركز على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات وكيفية تعرف الناخب على لجنته الانتخابية والبيانات المطلوبة والطريقة الصحيحة للإدلاء بصوته.