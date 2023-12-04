ليبيا تستعد لتوفير 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2035

توقعت السفارة الأمريكية أن توفر ليبيا 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035، معتبرة أن هذا التحول سيمثل خطوة اقتصادية استراتيجية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينة نشرها تلفزيون الوسط الليبي إن ليبيا تبنت استراتيجيتها الوطنية الأولى للطاقة المتجددة في أكتوبر الماضي بدعم كبير من سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت السفارة الأمريكية أنه وفقًا للاستراتيجية، ستوفر ليبيا على الأقل 20٪ من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035»، متوقعة أن «هذا التحول سيمثل أيضًا خطوة اقتصادية استراتيجية، لأن دعم الطاقة في ليبيا يمثل 30% من الإنفاق الحكومي سنويًا.