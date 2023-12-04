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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مفوضية اللاجئين تدعو لإنقاذ 400 لاجئ من الروهينجا عالقين على متن قاربين

المفوضية السامية
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين إلى إنقاذ نحو 400 لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة العالقين على متن قاربين ينجرفان في بحر أندامان بعدما أفادت تقارير بنفاد المؤن لديهم.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث الإقليمي باسم المفوضية في بانكوك بابار بالوخ قوله إن هناك ما يقرب من 400 طفل وامرأة ورجل خطر الموت يحدق بهم إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لإنقاذهم، مضيفا أن القاربين انطلقا على ما يبدو من بنجلاديش ويُعتقد أنهما في عرض البحر منذ نحو أسبوعين؛ وفقا لتقارير.

وحذر المتحدث الأممي أنه في حال لم يتم تقديم المساعدة للقاربين، فإن العالم قد يشهد مأساة أخرى مثل تلك التي حدثت في ديسمبر من عام 2022 عندما فُقد قارب كان يحمل على متنه 180 شخصا من مسلمي الروهينجا.

تجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 740 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بسبب حملة قمع عنيفة شنها جيش ميانمار في عام 2017، إلى بنجلاديش المجاورة حيث يعيشون في مخيمات مكتظة، ويغادر الكثير من اللاجئين المخيمات عن طريق البحر في مسعى للوصول إلى ماليزيا بحثا عن عمل.

اللاجئين الروهينجا ماليزيا