ما تأثير الكافيين في الدماغ؟

يؤثر الكافيين في الدماغ بشكل كبير خاصة على الأشخاص الذين يتناولوه بشكل دائم كما له تأثير على الجهاز العصبي في الجسم، فيقول الأطباء أن الكافيين يمكن أن يرفع نسبة الإصابة بالخرف، وبنية الكافيين مثل الأدينوسين الناقل العصبي بالدماغ فقد يعيق التطور الصحي لنمو دماغ الجنين ويزيد من فرص حدوث نوبات الصرع.

ورفع نسبة الإصابة بالخرف ضمن تأثير الكافيين على المخ، واستهلاك الكافيين في المشروبات المختلفة مثل القهوة، المشروبات الغازية وغيرها، يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالخرف، في دراسة أُجريت على 400 ألف شخص استمرت 11 عامًا، كشفت النتائج أن من يتناولون القهوة بكثرة بمعدل أكثر من 6 أكواب يوميًا، معرضون بنسبة 53% للإصابة بالخرف، مثل المدمنين على شرب الكحول، كلاهما نفس التأثير، ذلك لأن الكافيين يقلل من حجم المخ ومراكز الذاكرة القصيرة وطويلة الأمد.



وبنية الكافيين مثل الأدينوسين الناقل العصبي بالدماغ تتشابه الجزيئات المكونة للكافيين مع الجزيئات المكونة للناقل العصبي بالدماغ الأدينوسين، الذي يؤدي تراكمها إلى شعور المخ بالتعب، حينما يحل الكافيين مكان هذا الناقل العصبي، فيرفع هرمون الدوبامين ويشعر عقلك بالسعادة ويمحي شعور التعب منه، وهذا ليس بالشيء الجيد على صحة المخ على المدى الطويل.



كما يعيق الكافيين التطور الصحي لنمو دماغ الجنين، وهناك تأثير آخر للكافيين على الدماغ بالنسبة للسيدات الحوامل، هو التأثير السلبي على نمو مخ الجنين تحديدًا منطقة الفص الجبهي الأمامي، حيث إفراط الحوامل في تناول الكافيين يؤدي إلى بطيء نمو هذا الجزء بالدماغ، لان الكافيين يخترق المشيمة والحاجز الدماغي، ثم يبدأ في التراكم بالمخ، وبالتالي يولد الطفل بمخ غير مكتمل النمو، ليس ذلك فقط بل يكون معرضًا للإصابة بالسمنة في المستقبل.



الكافيين يزيد من فرص حدوث نوبات الصرع: أكدت الدراسات والأبحاث العلمية أن تناول الكافيين بما يعادل 12 كوبًا يوميًا، أي ما يعادل 1200 ميللجرام، وأثبتت دراسات آخرى أن تناول 4 أكواب قهوة لمرضى الصرع، يرفع من نسبة الإصابة بالنوبات الحادة، أما تناول الكافيين مثل الموجود في القهوة بشكل معتدل يقلل من حدوث النوبات، ومن اضرار الكافيين على الدماغ:

الهلوسة السمعية من تأثير الكافيين السلبي على الدماغ.

الاضطرابات البصرية من أضرار الكافيين على المخ.

يصيب الإفراط الكافيين المخ بالاضطرابات العصبية.

يقلل الكافيين من تدفق الدم في الدماغ.

يزيد الكافيين من حدة الضباب الدماغي.

الكافيين له أعراض انسحاب مثل المخدرات.