«الصحة العالمية» تعقد جلسة استثنائية بشأن الوضع الصحي في غزة

تعتزم منظمة الصحة العالمية عقد جلسة استثنائية بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة وفقًا لقناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، إن مجلسها التنفيذي سيعقد الجلسة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد صراعًا في الوقت الحالي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما لفتت الوثيقة إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كان قد دعا، في وقت سابق إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب قدمته 14 دولة في مجلس منظمة الصحة العالمية بشأن هذا الصدد.