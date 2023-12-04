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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الصحة العالمية» تعقد جلسة استثنائية بشأن الوضع الصحي في غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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تعتزم منظمة الصحة العالمية عقد جلسة استثنائية بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة وفقًا لقناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، إن مجلسها التنفيذي سيعقد الجلسة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد صراعًا في الوقت الحالي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما لفتت الوثيقة إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كان قد دعا، في وقت سابق إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب قدمته 14 دولة في مجلس منظمة الصحة العالمية بشأن هذا الصدد.

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي