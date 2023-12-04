الانتقاد السلبي المستمر على الطفل يؤثر على شخصيته وعلى نفسيته بشكل كبير وقد لا تظهر آثارها إلا على المدى البعيد، فتخيل ان تؤثر تلك الطريقة على شخصيته عندمت يصبح شاب واب ناضج وتصل لدرجة مأساوية على شكل مرض نفسي يحتاج طبيب للتعامل معها، وتبرز “البوابة نيوز” أبرز تأثير الانتقاد السلبي المستمر على الطفل.

-التأثير:

التأثير السلبي على نمط العلاقات.

الخجل من الزملاء في المجتمع.

تكوين هوية خاطئة.

تراجع في الثقة بالنفس.

تطور الجروح العاطفية العميقة.

التأثير السلبي على نمط العلاقات

فمع تكرار شعور الطفل بقسوة الانتقادات التي يتعرض لها سيبدأ بالتشكيك في صدق ما يبادره الأبوين من مشاعر، وقد ينمو هذا الإحساس مع نموه ما يدفعه إلى العزوف عن بناء علاقات حب.

واحترام أبوية أو نسيانها بعلاقات جديدة خارج نطاق الأسرة، وعند خروج الطفل من كنف والديه تدريجيًا سينتهي به المطاف إلى الانحراف الاجتماعي أو الإصابة بأضرار نفسية قد تحتاج لرعاية حادة لاحقًا.

الخجل من الزملاء في المجتمع فإذا استمر النقد السلبي سيعتري الطفل أحاسيس الخجل أمام الآخرين لقناعته التامة بوجود خلل في شخصيته، إذ ينمو بداخله اعتقاد فطري يدفعه للخجل من نفسه.

ويتطور الأمر للانسحاب من المواقف الاجتماعية للتخوف من التعبير عما يجول بخاطره، فضلًا عن الحذر الشديد من اتخاذ الخطوات الإيجابية والجريئة لتحسين واقعه، يسمي الأطباء النفسيين هذا النوع بالمجمع الزائف.

تكوين هوية خاطئة فقد أكد علماء النفس أن العقل البشري يتكون من طبقتين (الواعية وغير الواعية)، والواقع أن الطبقة الغير واعية لدى الطفل في مرحلة التعلم دون سن السادسة من العمر ستغوص فيها معظم الحالات السبية والإيجابية.

النقد الذي يترسخ بنفسية الطفل كأول الأشياء التعلمية للأسف، وبعد امتصاص تلك السلبيات العقل سيقدم على تأسيس تعاملات متوافقة مع هذا النقد بفعل القسم اللاواعي فيه والذي يوجهه.

تراجع في الثقة بالنفس وهو النتيجة الحتمية والمباشرة للنقد القاسي خلال مرحلة الطفولة، لأن القيمة الذاتية فيها تتلاشى كضربة عاطفية غير متوقعة، رغم مكافحة الطفل لاستعادة ثقته بنفسه عندما يبلغ، إلا أن الحالات المتفاقمة سيفشل إصلاحها.

تطور الجروح العاطفية العميقة فإذا بلغت الانتقادات حد الإهانة ستكون العواقب وخيمة على الأطفال، لأن التعليقات الجارحة في المشاعر سيكون أثرها عميقا في ذهن الأطفال وهو ما يفسر استمراره مدى الحياة.

يطفو إلى السطح مع بداية أية علاقة جديدة وربما يدفع للإحجام عن محالات الحل أو التغيير.

-كيف يتم بناء الذات عند الاطفال:

توفير بيئة يشعر فيها الطفل بالأمان.

التعبير عن الحب.

تقبل الأبناء.

احترام الأطفال ومعاملتهم بأدب.

مدح الأطفال عوضًا عن التقييم.

تشجيع الطفل على السلوك الصحي.

حتى يتم بناء الذات لدى الأبناء يوجب على الوالدين تتبع قواعد عديدة وتجنب مسببات الفشل في تكوين الشخصية القوية والثقة بالنفس،

تطبيق عبارات تعزيز الثقة بالنفس للاطفال.

الحديث الإيجابي عن النفس.