هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تزور مطران أسيوط

استقبل اليوم الأنبا دانيال مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك بدار المطرانية هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسيوط كل من الدكتور شحاتة غريب أحمد حافظ ومحمد أبو حطب والدكتور مايكل عادل.

وكان في استقبال الوفد القمص ايليا فرنسيس وكيل عام المطرانية والقمص مرقس يوسف مدير العلاقات العامة ومدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط والقمص متاؤس أديب مدير مكتب التنمية والقمص صموئيل حبيب والقمص مكاريوس ميشيل راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والراهبات المصريات واشرف نبيل هاني فوزي وبعض أعضاء مكتب التنمية والمؤسسة الكاثوليكية والأستاذة ناهد عزيز من مكتب العدالة والسلام بأسيوط.