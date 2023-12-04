الرئيس التونسي: تقديم كافة الرعاية والخدمات للجرحى الفلسطينيين حتى يعودوا سالمين لبلادهم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل على تسخير كل المجهودات لتقديم كافة الرعاية والخدمات للجرحى الفلسطينيين حتى يعودوا سالمين إلى بلادهم، مشددًا في الوقت ذاته على وقوف تونس مع الشعب الفلسطيني حتى يسترد جميع حقوقه، قائلًا: "إن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم وفلسطين ستتحرر في القريب وتونس لن تكتفي بالمظاهرات والشعارات إنما بالفعل".

وقال قيس سعيد، خلال زيارته للجرحى الفلسطينيين الذين تمّ إيواؤهم بعدد من المستشفيات العامة والخاصة، إنه سيتم استقبال دفعة أخرى من الجرحى خلال الفترة المقبلة، موجهًا تقديره للكوادر الطبية الفلسطينية لصمودهم رغم هذا الوضع الحرج.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة توفير كل ما يحتاجه الجرحى من معدات لوجستية على غرار أجهزة كمبيوتر للطالب الجريح وغيره لتلافي الانقطاع عن الدراسة إلى جانب توفير أجهزة اتصالات للجرحى الآخرين حتى يتواصلوا مع ذويهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد وصول 39 فلسطينيًا بينهم 29 جريحًا على متن طائرة عسكريّة تابعة لجيش الطيران التونسي، هبطت مساء أمس الأحد بمطار الحجاج قادمة من مطار العريش المصري.