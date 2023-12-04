بعد شهر.. ديزني تحجب إيرادات "The Marvels" بشباك التذاكر

بعد أربعة أسابيع من عرضه على الشاشة الكبيرة، يواصل فيلم الأبطال الخارقين “The Marvels” للنجمة بري لارسون، سلسلة عائداته الهزيلة بشباك التذاكر العالمي، ليصبح الفيلم الأقل حصدًا للإيرادات في عالم مارفل السينمائي.

ومع خيبة الأمل التي تلاحق الفيلم بشباك التذاكر، أعلنت استديوهات ديزني المنتجة للعمل أنها ستتوقف عن نشر إيرادات الفيلم مع نهاية كل أسبوع. وفق مذكرة نشرها موقع “فارايتي”.

وبلغت حصيلة الفيلم الإجمالية حتى الآن 197 مليون دولار، جمع منهم 80.7 مليون دولار في الصالات الأمريكية و116.3 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو (220 - 270) مليون دولار تقريبا. وتعتبر هذه الحصيلة هى الأضعف من بين أفلام عالم مارفل السينمائي.

يعد الفيلم استكمالًا لأحداث فيلم "Captain Marvel" الصادر عام 2019، وخلاله تكتشف كارول دانفرز وكاملا خان ومونيكا رامبو أن هناك ظاهرة غريبة تربطهن ببعضهن البعض، فيقررن التكاتف من أجل مواجهة تحدي جديد صعب على فريق الفتيات الخارقات.