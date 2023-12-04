إحالة شخصين إلى الجنايات لاتهامهما بترويج مخدر الحشيش بعين شمس

إحالة جهات التحقيق المختصة شخصين إلى محاكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح بطريقة غير شرعية.

تسلمت نيابة عين شمس تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهمين، وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية، وأحرز التليفونات المحمولة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مايو الماضي من القبض علي عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة عين شمس.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (شخصين)، تواجدهم في العزبه البيضاء بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما قطعة من مخدر الحشيش- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.