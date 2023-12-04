الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف جنوب غزة

قال أحمد جبريل، مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن مستشفيات شمال غزة ممتلئة بالجرحى والمرضى جرّاء القصف الإسرائيلي، موضحًا أن سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها من أجل نقل المصابين في غزة.

وأضاف "جبريل" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف جنوب غزة ويمنعها الوصول إلى المصابين، وأنه استهدف سيارتين أثناء نقلهما المصابين بمنطقة الفالوجا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 16 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، ويرجح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، حيث لم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشالهم حتى اللحظة.