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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تاجر عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة في المرج

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس تاجر مخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة المختلفة “حشيش، أيس، شابو، وأقراص مخدرة”، وأرسلت النيابة المضبوطات إلي المعمل الكيمائي، كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالمرج قدرت قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.

رصدت أجهزة الأمن نشاط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس).

أحد العناصر الإجرامية إتجار فى المواد المخدرة 000 قرص مخدر