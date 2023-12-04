أبطال آسيا.. تعرف على تشكيل الهلال أمام ناساجي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفنى لفريق الهلال السعودى، تشكيل فريقه الذى يخوض مواجهة نظيره ناساجي الإيراني، وذلك بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجوعات في دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري، عبد الله الحمدان.



فيما يجلس ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش على مقاعد البدلاء.

وحسم الهلال تأهله إلى دور الـ16 منفرداً بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، محققًا 4 انتصارات، وتعادلا وحيدا.

