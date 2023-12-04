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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس ميت غمر بالدقهلية يعاود تفقد المدارس بعد واقعة "تقطيف الملوخية"

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم عدد من المدارس والمعدة كمقار لجان انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمدرستي الشهيد يحيى الادغم للتعليم الأساسي،والثانويه بنين بكوم النور للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري .
جاء ذلك  بعد 4 أيام من تفقد رئيس المدينة لعدد من المدارس واكتشافه قيام عدد من الإداريات والمعلمات داخل إحدى المدارس بتقطيف نبات الملوخية بحجرة المدرسين  و قراره بإحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية وإحالة إدارية ومدرسة للتحقيق فى الواقعة.
رافق رئيس المدينة خلال جولته نجلاء فتحي و محمد البقري، نائبا رئيس مركز ومدينه ميت غمر، و ياسر العجرودي رئيس الوحدة المحلية بكوم النور.
ووجه اللواء دكتور محمود ضياء الدين" خالص الشكر والتقدير للدكتور شوقي الجوهري، مدير إدارة ميت غمر التعليمية ومديري مدرستي الثانويه بنين بكوم النور مدرسة الشهيد يحيى الادغم للتعليم الأساسي لظهور المدرستين بالمظهر المشرف وعدم وجود أي تلفيات داخل المدرستين والنظافة بالداخل والخارج وتجهيز أماكن انتظار الناخبين .
كما وجه رئيس المينة فريق العمل التنفيذي بالمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج .
يذكر أن  الدكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، قد قرر إحالة مدير مدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل.
جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها رئيس المركز،الخميس الماضي ، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.
وأظهرت الصور الخاصة بجولة رئيس المركز في أثناء مروره على أحد المدارس، وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفين بالمدرسة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، وتلافي أي ملاحظات وجدت خلال الزيارة.

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الدقهلية اللجان الانتخابية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ميت غمر مقار اللجان الانتخابية