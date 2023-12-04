الناطق باسم الحكومة الأردنية يدعو إلى إنهاء الحصانة الممنوحة لإسرائيل بقتل الفلسطينيين

قال مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن لقاءات العاهل الأردني مع الغرب كسرت السردية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل مازالت تحظى بالرعاية وتأخذ موافقات على أشهر من استئناف القتال لإحداث أكبر دمار، وهو ما تحدث عنه الأردن بشكل واعٍ.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الأردني تحدث عن هذا الأمر في أكثر من مقابلة عن وجوب إنهاء الحصانة الدولية التي تحظى بها دولة الاحتلال من قبل بعض الدول الغربية.

وتابع الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن الموقف القانوني الأردني الذي عبرت عنه الحكومة الأردنية كان مبنيا على الأخلاق والقيم الإنسانية والحجة القانونية، حيث أكدت بلاده أنها تسعى جاهدة إلى إنهاء الحصانة الممنوحة لإسرائيل بقتل الناس من شرعية دولية حالت دون قرار في مجلس الأمن يتحدث عن وقف الحرب ويدين هذه الحرب، لذلك عملت بلاده على استصدار قرار أممي لمواجهة الهيمنة الإسرائيلية المدعومة من بعض الدول.