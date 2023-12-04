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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قادرة على تنفيذ جميع المهام القتالية.. إمكانيات الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"

الفرقاطة المصرية
الفرقاطة المصرية "الجبار"
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استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، إمكانيات الفرقاطة المصرية الجبار طراز ميكو A200، وهي قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية في وقت السلم والحرب.

وهي كالتالي:

  • تم تصنيعها وتجميعها بترسانة الإسكندرية على مدار عامين.
  • أول فرقاطة يتم تصنيعها بأياد مصرية 100%.
  • طولها 121 مترًا وعرضها 16.34 متر.
  • لديها قدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميل بحري.
  • تصل سرعتها القصوى 27.5 عقدة.
  • قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية في وقت السلم والحرب.
  • تتسلح بمدفع رئيسي ثقيل عيار 127 ملم.
  • تضم عددًا من الطوربيدات والصواريخ الحديثة.
  • مزودة بقاربين خفيفين ومهبط للطائرات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

الفرقاطة المصرية الجبار الرئيس عبدالفتاح السيسي