وكيل تعليم الوادي يكرم مجموعة من المبدعين بمسابقات التربية الفنية

استقبل سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مجموعة من الطلاب المبدعين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الفنية بحضور موجه عام التربية الفنية.

وحرص وكيل تعليم الوادي الجديدعلى تهنئة الطلاب بالتميز والابداع فى حصاد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالمسابقات المختلفة

وحرص سيد على تكريم الطلاب مع أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والتميز

تضمن التكريم مراكز الجمهورية بمسابقات الفن التشكيلى _ التصميم الفنى _ مصر فى عيون أبنائها _ الطفولة _ الأبحاث والتذوق _ الطباعة اليدوية _ التعبير الفنى.