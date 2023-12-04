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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة تشارك في مبادرة "اتكلم هنسمعك" لدعم ومساندة ذوي الهمم بمتحف الطفل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في مبادرة (اتكلم هنسمعك) لدعم ومساندة ذوى الإعاقة (النور المكفوفين، الأمل للصم وضعاف السمع، التربية الفكرية)، وذلك خلال إقامة معرض المشغولات اليدوية لذوي الهمم.

جاء ذلك في إطار دعوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، مدارس ذوى الهمم وعرض مشغولاتهم اليدوية بمركز الطفل للحضارة والإبداع.

ويأي ذلك فى إطار توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، برعاية سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة، تحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ونعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وموجهي الإعاقات بالمديرية.

وأشار "وكيل أول الوزارة "أن أكثر مايميز الإحتفالية هو أن معرض المشغولات اليدوية من إنتاج طلاب ذوى الهمم يعرضون فيه مهاراتهم وأعمالهم الفنية المختلفة بالإضافة إلى عقد ورش عمل للفنون التشكيلة يشارك فيها جميع الطلاب المتواجدين بالاحتفالية حيث يضم مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع ذوى الهمم التى تشمل الرسم والنحت، مؤكدًا على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهلية والفرص المتكافئة لذوى الهمم.

إدارة التربية الخاصة التربية والتعليم أيمن موسى حياة كريمة