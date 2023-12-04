ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2800 جنيه للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا؛ وذلك على الرغم من التحرك العنيف الذي شهدته سعر الأونصة العالمية.

يأتي أداء الذهب في ظل انتظار الأسواق لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

وأن الذهب عيار 21 افتتح تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2800 جنيه للجرام .

وذلك قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيه ليتداول وقت كتابة عند 2820 جنيها للجرام.

ويأتي هذا بعد أن استقرت أسعار الذهب بدون تغيرات تذكر حول المستوى 2795 جنيها للجرام خلال جلسة الأمس.

وكانت أسعار الذهب المحلي قد ارتفعت بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي ليربح 30 جنيها للجرام.

وأغلق عند المستوى 2795 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2765 جنيها للجرام.

وعلى المستوى العالمي، سجل الذهب مستوى تاريخي جديد متخطياً حاجز المستوى 2100 دولار للأونصة.

وذلك في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية نهاية الربع الأول من العام القادم.

بالإضافة إلى عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

كما ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند المستوى 2148 دولارا للأونصة.

قبل أن ينخفض بشكل حاد وسريع ليتداول حالياً وقت نشر تقرير جولد عند المستوى 2066 دولار للأونصة.

وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2071 دولارا للأونصة.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي.

حيث يصدر يوم الجمعة القادمة تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر نوفمبر.

مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة بمقدار 185 ألف وظيفة بعد القراءة السابقة بقيمة 150 ألف وظيفة.

ويعد تقرير الوظائف أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في تقييم أوضاع الاقتصاد الأمريكي.

وذلك قبل اتخاذ قرار السياسة النقدية خلال اجتماع البنك خلال الأسبوع القادم.

ومن شأن هذا التقرير التأثير على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي على تحركات الذهب خلال الفترة القادمة.